Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a

Независимые специалисты DxOMark на тестирование взяли бюджетный смартфон от компании Google.

На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3.

После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3.

При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.

Общий балл у Pixel 3a – 100, а у Pixel 3 – 101 балла.

Если верить данным DxOMark, то Pixel 3a сейчас лучший камерофон за свою стоимость. Между тем, DxOMark недавно протестировали Lenovo Z6 Pro.