Назван самый мощный Android-смартфон

В декабре самыми мощными смартфонами стали аппараты компании Huawei, причем устройства китайского производителя в AnTuTu заняли первые три места.

Разработчики сервиса AnTuTu опубликовали ТОП самых мощных смартфонов декабря 2018 года.

Первую тройку заняли модели серии Mate 20, причем у лидера количество баллов составило 306 тысяч. На втором месте Mate 20 Pro с результатом 303 тысячи баллов. Замыкает тройку лидеров Mate 20X, у которого 300 тыс. баллов.

Среди самых мощных Android-устройств числится также игровой Asus ROG Phone и OnePlus 6T. На последнем месте в рейтинге Pocophone F1, а это самый дешевый смартфон из представленных в ТОПе.