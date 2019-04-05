Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

В AnTuTu опубликовали рейтинг смартфонов из своей рубрики, где называют аппараты лучшие по соотношению стоимость и производительность.

В данном случае рейтинг был составлен для китайского рынка, тогда как ситуация в нашей стране и на других рынках будет отличаться.

В рейтинг вошли устройства четырех ценовых категорий, которые предлагались на рынке Китая в прошлом месяце и тестировались в AnTuTu.

Так, лидером в ценовой категории стоимостью до 153 долларов в эквиваленте оказались: Redmi Note 7 Pro 3/32 ГБ, Redmi 7 3/32 ГБ и Lenovo K5 Note 6/64 ГБ.

Среди аппаратов стоимостью от 153 до 305 долларов лучшими названы Meizu X8 4/64 ГБ, Lenovo Z5s 4/64 ГБ и Meizu Note 9 4/64 ГБ.

В третьей категории, которая ограничена стоимостью аппарата от 305 до 459 долларов лучшими оказались Lenovo Z5 Pro GT 6/128 ГБ , Meizu 16th 6/64 ГБ и Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ.

Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.