Специалисты AnTuTu назвали самые мощные флагманские смартфоны

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов по итогам октября.



В отчетный период в десятке самых мощных устройств по версии AnTuTu оказались модели, оснащенные флагманским процессором Snapdragon 855+.

Так, на первом месте располагается Vivo NEX 3 5G, а в тройку лидеров вошли Vivo iQOO Pro 5G и OnePlus 7T. Результаты этих аппаратов в тестах составили 482 917, 481 997 и 481 784 балов соответственно.

Четвертая и пятая строчка рейтинга досталась моделям OnePlus 7T Pro и Asus ROG Phone с показателями 480 902 и 477 596 баллов.

Следующими в списке числятся: Xiaomi Mi 9 Pro 5G (467 415 баллов), Xiaomi Black Shark 2 Pro (466 373 баллов), Realme X2 Pro (464 354 балла), Meizu 16s Pro (459 982 балла) и Redmi K20 Pro Exclusive Edition (456 034 балла).