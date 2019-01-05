Специалист оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

В 2019 году ожидается подорожание смартфонов на 10%. По мнению экспертов рост цен будет связан не только с повышением ставки НДС, но также и падением курса рубля.

Но несмотря на это в текущем году продажи «умных» телефонов ожидаются на уровне 33 млн устройств, а рост рынка будет связан с появлением новых моделей.

Причем в последнее время покупатели готовы платить больше за многофункциональные устройства, которые обладают системой бесконтактной оплаты и качественной камерой.

К тому же клиента привлекают безрамочные смартфоны, оснащенные беспроводной зарядкой.