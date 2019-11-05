Создатели соцсети TikTok выпустили свой первый смартфон

Компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, в Китае представила свой первый смартфон под названием Jianguo Pro 3.

Новый аппарат получил неплохие технические характеристики и интегрированный сервис TikTok.

Мобильное приложение TikTok в смартфоне можно запустить сразу с экрана блокировки. Также приложение TikTok в устройстве получило новые фильтры и эффекты.

Jianguo Pro 3 на самом деле является переименованным смартфоном Smartisan Nut Pro 3.

В аппарате установили мощный процессор Snapdragon 855 Plus, камеру с четырьмя модулями, где основной датчик на 48 Мп, и дисплей диагональю 6,39 дюйма. Батарея в аппарате на 4000 мАч.

Новинка в Китае стоит $412, что в пересчете около 26 тысяч рублей.

Пока Jianguo Pro 3 предлагается только в Китае, но возможно в дальнейшем он появится и на других рынках.