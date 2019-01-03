Создатели Project CARS разрабатывают консоль с поддержкой VR

Пока все предрекают, что игровые консоли скоро прекратят свою существование и PlayStation 5, а также новый Xbox One станут последним поколением, разработчик игры Project CARS студия Slightly Mad Studios заявил, что через три года представит свой версию игровой консоли.

В Twitter глава Slightly Mad Studios сообщил, что после презентации новых PlayStation и Xbox выйдет консоль под названием Mad Box.

Она будет самой мощной среди подобных и ее «железо» обеспечит в играх стабильных 60 к/с в 4K и VR, причем приставка будет поддерживать популярные виды VR-шлемов.

Других подробностей пока не раскрывают. Портал Variety после анонса консоли смог пообщаться с главой студии и узнать некоторые подробности про Mad Box.

Так, стало известно, что сейчас ведутся переговоры с поставщиками, а сама консоль по производительности не будет уступать компьютерам уровня 2021 года.

Скорее всего в игровой приставке будут использоваться решения от AMD. Как будет выглядеть Mad Box пока неизвестно, но ранние образцы создадут через полтора-два месяца.