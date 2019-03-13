Создатель глобальной паутины призвал к регулированию интернета

12 марта отмечали юбилей всемирной паутины, которой исполнилось 30 лет. Ее основатель Тим Бернерс-Ли назвал главные угрозы, которые несет в себе интернет.

Тим Бернерс-Ли в колонке опубликованной некоммерческой организацией World Wide Web Foundation написал, что интернет за 30 лет превратился в площадку, где огромное количество специалистов разных направлений, но злоупотребления в сети заставляют усомнится «действительно ли сеть — это сила добра».

Создатель глобальной паутины уверен, что в следующие 30 лет всемирная сеть не изменится в лучшую сторону.

Для изменений интернет нужно регулировать, вносить правила и новые требования. Но пока можно видеть только поощрение кликбейта, постоянные хакерские атаки и кражу личных данных.

Тим Бернерс-Ли призывает адаптировать законы под современную жизнь, при этом создать их таким образом, чтобы они не мешали обществу вести себя в интернете открыто.