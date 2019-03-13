Создатель глобальной паутины призвал к регулированию интернета

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13 апреля : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Создатель глобальной паутины призвал к регулированию интернета

13.03.2019 11:00

12 марта отмечали юбилей всемирной паутины, которой исполнилось 30 лет. Ее основатель Тим Бернерс-Ли назвал главные угрозы, которые несет в себе интернет.
Тим Бернерс-Ли в колонке опубликованной некоммерческой организацией World Wide Web Foundation написал, что интернет за 30 лет превратился в площадку, где огромное количество специалистов разных направлений, но злоупотребления в сети заставляют усомнится «действительно ли сеть — это сила добра».

Создатель глобальной паутины уверен, что в следующие 30 лет всемирная сеть не изменится в лучшую сторону.

Для изменений интернет нужно регулировать, вносить правила и новые требования. Но пока можно видеть только поощрение кликбейта, постоянные хакерские атаки и кражу личных данных.

Тим Бернерс-Ли призывает адаптировать законы под современную жизнь, при этом создать их таким образом, чтобы они не мешали обществу вести себя в интернете открыто.

12 марта всемирная паутина отмечает 30-летний юбилей

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