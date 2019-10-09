Создатель Android показал новый необычный смартфон Essential Phone 2

Создатель Android показал новый необычный смартфон Essential Phone 209.10.2019 12:44
Неудача с Essential Phone не остановила компанию Essential, и вчера директор Энди Рубин показал новый смартфон, который оказался вытянутым (как пульт от телевизора) и получил большую выступающую камеру.
Новый смартфон Project GEM по слухам получил соотношение сторон 32:9. Для сравнения у Sony Xperia 5 соотношение экрана 21:9.
На продемонстрированных снимках можно увидеть интерфейс тестового смартфона и фронтальную камеру, размещенную непосредственно в самом экране.
На тыльной стороне виден сканер отпечатка пальца и большой выступающий модуль камеры. Скорее всего для нового Essential Phone пришлось очень сильно модифицировать Android, так как сама ОС неподдерживает такое соотношение сторон.
GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH
— Andy Rubin (@Arubin) 8 октября 2019 г.
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