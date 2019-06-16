Создана онлайн-игра Super Mario Bros с королевской битвой на 100 человек

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Создана онлайн-игра Super Mario Bros с королевской битвой на 100 человек

16.06.2019 22:17

Super Mario Bros перенесли онлайн и добавили режим королевской битвы. Такую игру назвали Mario Royale и в нее может поиграть каждый желающий.
Браузерную версию классической игры Nintendo сделал энтузиаст под ником InfernoPlus, который написал ее на HTML 5, причем в онлайн-игре есть поддержка геймпадов.

В одном режиме может участвовать до 100 человек, но в этом режиме убивать друг друга игроки не могут.

При этом можно уничтожать соперников, используя панцирь Купы Трупы, а для этого на него нужно наступить и те кто не успеет от него увернуться, выйдут из игры.

Известно, что автор над Mario Royale работал три недели. Пока игра доступа по ссылке, но ее скорее всего скоро заблокируют по требованию Nintendo.

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