Создана онлайн-игра Super Mario Bros с королевской битвой на 100 человек

Super Mario Bros перенесли онлайн и добавили режим королевской битвы. Такую игру назвали Mario Royale и в нее может поиграть каждый желающий.

Браузерную версию классической игры Nintendo сделал энтузиаст под ником InfernoPlus, который написал ее на HTML 5, причем в онлайн-игре есть поддержка геймпадов.

В одном режиме может участвовать до 100 человек, но в этом режиме убивать друг друга игроки не могут.

При этом можно уничтожать соперников, используя панцирь Купы Трупы, а для этого на него нужно наступить и те кто не успеет от него увернуться, выйдут из игры.

Известно, что автор над Mario Royale работал три недели. Пока игра доступа по ссылке, но ее скорее всего скоро заблокируют по требованию Nintendo.