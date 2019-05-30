Создан самый маленький в мире экран с плотностью 14 000 точек на дюйм

Компания Mojo Vision смогла создать дисплей, который можно рассмотреть только под микроскопом, при этом он показывает полноценную цветную динамическую картинку.

Такие экраны называются microLED, и они в будущем станут основой в телевизорах, ноутбуках и смартфонах.

Дисплей созданный Mojo Vision имеет размер всего 0,48 мм. В нем большое количество пикселей, и как заявляют в компании, им удалось добиться рекордной плотности пикселей, так на одном дюйме помещается 14 000 точек.

Для сравнения в iPhone XS плотность на дюйм составляет 458 точек. Компания Mojo Vision планирует свою разработку применять в прозрачных дисплеях и экранах шлемов виртуальной реальности.