Соцсеть «ВКонтакте» запустила тестирование видеозвонков с шифрованием

В десктопной версии VK Messenger в качестве тестирования запустили защищенные видеозвонки.

Разработчики в качестве бета-версии запустили новый метод шифрования голосовых и видеозвонков, причем по их заявлению используется метод end-to-end encryption.

В этом случает шифрование происходит непосредственно у пользователя, а все созданные ключи невозможно получить из вне.

В целом при звонке предпочтение отдается методу точка-точка, действующему между пользователями.

Если для такого соединения условия не соблюдены, тогда система задействует сервера сервиса.

Напомним, в апреле 2108 года голосовые и видеозвонки «ВКонтакте» стали доступны в приложении iOS и Android.