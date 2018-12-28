Соцсеть «ВКонтакте» запустила тестирование видеозвонков с шифрованием

Соцсеть «ВКонтакте» запустила тестирование видеозвонков с шифрованием28.12.2018 08:09
В десктопной версии VK Messenger в качестве тестирования запустили защищенные видеозвонки.
Разработчики в качестве бета-версии запустили новый метод шифрования голосовых и видеозвонков, причем по их заявлению используется метод end-to-end encryption.
В этом случает шифрование происходит непосредственно у пользователя, а все созданные ключи невозможно получить из вне.
В целом при звонке предпочтение отдается методу точка-точка, действующему между пользователями.
Если для такого соединения условия не соблюдены, тогда система задействует сервера сервиса.
Напомним, в апреле 2108 года голосовые и видеозвонки «ВКонтакте» стали доступны в приложении iOS и Android.
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