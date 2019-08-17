Сотрудники Apple уже получили доступ к игровому сервису Arcade

Сотрудники Apple уже получили доступ к игровому сервису Arcade17.08.2019 23:54
Игровой сервис Apple Arcade, представленный на конференции разработчиков уже начали тестировать внутренние сотрудники Apple.
Сервис Arcade будет полностью платным, а ежемесячная плата составит 10 долларов. За эту сумму пользователь получит полный доступ к играм, в которых не будет доната и рекламы.
Сейчас игровой сервис тестируют внутри компании, и пока в нем только несколько оригинальных игровых проектов.
При этом представители Apple на презентации обещали, что на старте пользователям будет доступно более ста игр.
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