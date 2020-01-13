Сотовые операторы в России повышают стоимость тарифов

Операторы намерены увеличить стоимость тарифов, но это коснётся только архивных пакетов, об этом пишут «РИА Новости».

По данным интернет-издания оператор «Мегафон» увеличит стоимость с 13 января, а «ВымпелКом», изменит цены через три дня – 16 января.

Повышение тарифов связано с ростом потребления абонентами самих услуг и как заверили в «Мегафоне», повышение затронет небольшое количество подключенных абонентов.

В «Вымпелкоме» повышение связывают с ростом расходов на реализацию ранее принятых правительством законом, а также с интенсивным развитием инфраструктуры.

Еще два крупнейших оператора — Tele2 и МТС не стали комментировать информацию о повышении тарифов.

В конце прошлого года агентство Content Review сообщало, что операторы в 2020 году могут увеличить стоимость тарифов на 17-18%, и связано это будет с требованием реализации предписания «пакета Яровой».