Сотовые операторы в России повышают стоимость тарифов

Сотовые операторы в России повышают стоимость тарифов13.01.2020 11:10
Операторы намерены увеличить стоимость тарифов, но это коснётся только архивных пакетов, об этом пишут «РИА Новости».
По данным интернет-издания оператор «Мегафон» увеличит стоимость с 13 января, а «ВымпелКом», изменит цены через три дня – 16 января.
Повышение тарифов связано с ростом потребления абонентами самих услуг и как заверили в «Мегафоне», повышение затронет небольшое количество подключенных абонентов.
В «Вымпелкоме» повышение связывают с ростом расходов на реализацию ранее принятых правительством законом, а также с интенсивным развитием инфраструктуры.
Еще два крупнейших оператора — Tele2 и МТС не стали комментировать информацию о повышении тарифов.
В конце прошлого года агентство Content Review сообщало, что операторы в 2020 году могут увеличить стоимость тарифов на 17-18%, и связано это будет с требованием реализации предписания «пакета Яровой».
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