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Составлен ТОП-5 самых лучших смартфонов 2018 года

24.12.2018 18:47

Рейтинг самых лучших смартфонов был назван американским популярным изданием Fortune, которые решили его подготовить в честь новогодних праздников.


Как пишут журналисты, возможно данный рейтинг кому-то поможет определится с выбором, либо приобрести достойный подарок своим родным и близким.

ТОП-5 самых лучших смартфонов 2018 года возглавил iPhone XS Max, который охарактеризовали, как идеальное сочетание программного и аппаратного сочетание.

Впрочем, цена у такого смартфона достаточно высокая, но тем нее менее это лидер рейтинга. На втором месте списка располагается Google Pixel 3, у которого единственным недостатком называют аппаратные функции. В тройке составленного ТОП-5 оказался Huawei Mate 20 Pro.

В нем журналисты отмечают удобство работы с фотографиями, а также отличное время автономной работы.

Флагманский OnePlus 6T оказался на четвертом месте рейтинга, как модель с хорошим соотношением цена и качество.

Ну и замыкает пятерку фаблет Samsung Note9, а это по мнению Fortune устройство, которое узнают везде и всюду.

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