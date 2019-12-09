Составлен топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года

В этом году было представлено очень много новых моделей смартфонов, в числе которых были необычные устройства.

Некоторые из них хоть и оказались интересными, но не нашли покупателей. В данном случае речь идет о смартфоне без вырезов и отверстий.

Сбор средств на такой смартфон был запущен на площадке коллективного финансирования, но пользователи оказались не готовы к такому решению и проект закрыли.

Но при этом в этом году были представлены и удачные, а также одновременно яркие продукты. В 2019 году впервые появились в продаже складные смартфоны, а это Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, а именно эти устройства и оказались в составленном топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года по версии «Российской газеты».

Еще одной новинкой года стала модель Sony Xperia 5, которая имеет OLED с соотношением сторон 21:9 и оснащена технологиями.

Используемыми в телевизорах Sony BRAVIA. Также лучшим стали и смартфоны линейки Huawei Mate 30, которые оказались лучше своих предшественников, в том числе и по качеству съемки фото и видео.

Ну и замыкает составленный рейтинг iPhone 11, который получил тройную камеру, улучшенное «железо» и по результатам первых месяцев продаж оказался популярнее, чем предшественник.