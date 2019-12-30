Составлен рейтинг самых интересных гаджетов уходящего года

Журналисты вспомнили о всех новинках, которые дебютировали в этом году и выделили среди них самые интересные.

По версии «Известий», на первой строчке оказался iPhone 11 Pro. В целом смартфоны «яблочной» компании являются одними из самых ожидаемых каждый год.

При этом в этом году компания показала по сути прошлогодний аппарат с обновленной технической составляющей, но при этом предложила тройную камеру. Именно это, вероятно, и стало причиной повышенного интереса к аппарату на рынке.

AirPods Pro также вошел в рейтинг и между прочим они пользуются ажиотажным спросом, благодаря которому компания обратилась к заводам с просьбой увеличить объёмы производства.

Запоминающимся гаджетом 2019 года стали и детские часы Elari KidPhone 2, с выходом которых у родителей появилась возможность отслеживать местоположение ребенка.

Интересным гаджетом уходящего года назван и электросамокат iconBIT Kick Scooter TT v2. Он обладает хорошими характеристиками, а его стоимость составляет 17 тысяч рублей.

Еще в этом году была представлена умная колонка «Яндекс.Станция Мини», которую также определили в рейтинг.

Ну и самым необычным и запоминающимся гаджетом этого года стал складной аппарат Samsung Galaxy Fold, который достаточно долго не могли запустить в продажу из-за необходимости доработать экран.