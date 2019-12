Metacritic опубликовали рейтинги лучших игр десятилетия

Лучшие видеоигры были составлены на основании оценок критиков. Чем чаще игра выбивалась в лидеры, тем выше ее позиция в рейтинге.

Агрегатор Metacritic подготовил список самых лучших игр десятилетия, в котором первая строчка досталась The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Стоит отметить, что эта игра вышла в 2017 году и она пять раз была на первой строчке в рейтингах. Minecraft расположилась на втором месте, а в тройке лидеров располагается Mass Effect 2.

Первую выпустили в 2011 и 2010 году соответственно. На четвертой позиции находится «Ведьмак 3: Дикая Охота», а на пятой строчке разместились сразу три игры – GTA V, Dark Souls и TES V: Skyrim.

Следующими в рейтинге оказались: PlayStation The Last of Us, Fortnite, God of War 2018 и Red Dead Redemption.

Также Metacritic подготовил еще один рейтинг, где учитывали оценки, которые поставили видеоиграм на сайте агрегатора.

Тут лидерами оказались: Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V и Super Mario Odyssey.