Sony отгрузила уже 100 млн консолей Sony PlayStation 4

По итогу первого финансового квартала текущего года было отгружено 3,2 млн приставок PlayStation 4. С начала запуска в продажу японская компания отгрузила 100 млн консолей.

Ранее сообщали, что в текущем финансовом году, который у Sony начался с 1 апреля и закончится 31 марта 2020 года, компания реализует на глобальном рынке 16 млн консолей, что на 1,8 млн меньше, чем в прошлом финансовом году.

Стоит отметить, что продажи консоли сокращаются уже больше года, и сейчас многие ждут выхода нового поколения PlayStation, но ее продажи начнутся только в 2020 году.

В отчете Sony также было указано, что число подписчиков сервиса PS Plus выросло на 2,3 млн, и сейчас насчитывается 36,2 млн пользователей.

Помимо этого за отчетный период было продано 42,9 миллиона игр (+2,3 млн. ед.), из которых 53% продаж пришлось на цифровые копии.