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Sony Xperia с Snapdragon 765G и 8 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench

19.12.2019 20:24

Новая платформа компании Qualcomm предназначена для среднебюджетных смартфонов, а значит и протестированный Sony Xperia будет относиться к этому классу.
Свои смартфоны на новой платформе ранее анонсировали компании Redmi, Oppo и Realme, но Sony о своих планах не рассказывала.

При этом благодаря Geekbench стало известно, что производитель готовит новый смартфон с чипом Snapdragon 765G.

Его протестировали в версии с 8 ГБ оперативной памяти с установленной операционной системой Android 10.

В тестах новинка с модельным номером K8220 набрала 465 и 1 757 баллов в одноядерном и многоядерном режиме соответственно.

Между тем, ранее стало известно о готовящемся смартфоне Sony Xperia 3, который будет оснащен новым топовым процессором, 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 10.

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