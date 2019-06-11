Sony Xperia с шестерной основной камерой представили в Сети

Sony Xperia с шестерной основной камерой представили в Сети11.06.2019 13:51
И хотя официальных подтверждений тому, что будет выпущен смартфон от Sony с шестью камерами не было, в Сети распространили первый рендер.
Пока больше всего модулей присутствует в основной камере смартфона Nokia 9 PureView, но не исключено, что еще одним таким аппаратом может стать Sony Xperia, только в последнем будет шесть модулей вместо пяти.
Информацию о возможном выходе нового камерофона Sony Xperia распространил блогер блогера Max J. (@Samsung_News_) и он же распространил и первый рендер.
Также блогер утверждает, что в этом модели будет еще и двойная селфи-камера.
Можно предположить, что если действительно такой аппарат выйдет, то для него предложат только топовое железо, как минимум 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
При этом соотношение сторон экрана смартфона составит 21:9.
Просмотры:Метки: Sony, Sony Xperia