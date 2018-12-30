Sony выпустила самую универсальную быструю зарядку с USB-С

Sony разработала зарядное устройство, мощность которого суммарно составляет 46,5 Вт.

Данный блок питания является универсальным и он самостоятельно определяет, в каком режиме устройство способно принимать заряд.

Зарядка поддерживает стандарт USB Power Delivery и она способна заряжать в режимах: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/2,6 А. При одновременном использовании USB-А и USB-С общая мощность зарядки от Sony составляет 46,5 Вт.

Причем она способна работать в любых странах мира, так как выдерживает напряжение от 100 до 240 Вт.

Сколько будет стоить универсальное зарядное устройство не сообщается. Также неизвестно, когда его начнут продавать.