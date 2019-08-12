Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин

Sony позаботилась об автовладельцах старых машин, у которых устанавливается 1 DIN магнитола. Для них была разработана система под названием Sony XAV-AX8000, в которой есть 9-дюймовый сенсорный экран.

Новинка поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, а также на ней могут работать голосовые помощники Siri и Google Assistant.

Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.

Экран в автомобильной магнитоле получит диагональ 8,95-дюйма, а его разрешение составляет 800х400 пикселей. Сама матрица покрыта антибликовым покрытием.

В Sony XAV-AX8000 предусмотрены механические кнопки, а еще к магнитоле можно подключить камеру заднего вида. Sony XAV-AX8000 японская компания оценила в 600 долларов.