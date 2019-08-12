Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин

Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин12.08.2019 21:05
Sony позаботилась об автовладельцах старых машин, у которых устанавливается 1 DIN магнитола. Для них была разработана система под названием Sony XAV-AX8000, в которой есть 9-дюймовый сенсорный экран.
Новинка поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, а также на ней могут работать голосовые помощники Siri и Google Assistant.
Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.
Экран в автомобильной магнитоле получит диагональ 8,95-дюйма, а его разрешение составляет 800х400 пикселей. Сама матрица покрыта антибликовым покрытием.
В Sony XAV-AX8000 предусмотрены механические кнопки, а еще к магнитоле можно подключить камеру заднего вида. Sony XAV-AX8000 японская компания оценила в 600 долларов.
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