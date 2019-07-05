Sony выпустила беспроводные новые наушники с шумоподавлением

Sony представила новые беспроводные наушники с активной системой шумоподавления. Модель получила название WF-1000XM3 и в ней используется улучшенный процессор QN1e, отвечающий за шумоподавление и батарея, которая способна при активной работе QN1e обеспечить работу наушников до 6 часов.

В кейсе встроена еще одна батарея, которая способна зарядить наушники три раза. Таким образом пользователь получает 24 часа музыки на полном заряде.

В Sony WF-1000XM3 есть еще поддержка быстрой зарядки, которая за 10 минут зарядит наушники на 90 минут работы.

Со смартфоном новинка соединяется по Bluetooth, а управление происходит через сенсорную панель наушников. Также есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

В новике еще применили режим Quick Attention, позволяющий общаться не вынимая наушники, а для этого достаточно просто снизить громкость и тогда отключится система шумоподавления.

Sony WF-1000XM3 оценили в 230 долларов. Их будут продавать и в России, но рублевую цену озвучат позже.