Sony в России представила 8К телевизор серии Z9G

Sony представила в столице России свой флагманский телевизор серии Z9G с 8К экраном.

Sony Bravia Master серии Z9G впервые был представлен для России, и у нас он будет конкурировать с Samsung Q900.

В японской модели установлен процессор X1 Ultimate, который будет автоматически улучшать контент в 4К до разрешения панели – 8К.

Производитель в РФ Sony Bravia Master предложит с 85 и 98-дюймовыми экранами. В них установлена акустическая система Acoustic Multi-Audio с четырьмя фронтальными динамиками и динамиком Center Speaker Mode для домашнего кинотеатра.

В продажу Sony Master Series ZG9 8К поступит в августе, а ближе к старту продаж будет озвучена и цена модели.

В США Sony Z9G уже продаются и там за них просят от 13 тысяч долларов за 85-дюймовую модель.

Самая дорогая 98-дюймовая оценивается от 70 тысяч долларов. Для сравнения Samsung Q900 стоит еще дороже – 100 тысяч долларов.

