Sony в Лас-Вегасе представила стеклянную беспроводную колонку в виде свечи

Компания Sony в Лас-Вегасе показала свою новую портативную колонку, которая выглядит как ночник.

Модель получила сложное название LSPX-S2 Glass Sound Speaker, а вот выделяется она на фоне других очень необычным дизайном — стеклянным цилиндром и лампочкой эмитирующей свечение свечи, причем для этого режима предусмотрено 32 уровня пламени.

Sony LSPX-S2 Glass Sound Speaker стала преемницей LSPX-S1, которую показали три года назад на выставке CES.

В новой колонке звук издает стеклянный цилиндр и нижний динамик, а он отвечает за глубину звучания, низкие и средние частоты.

За счет свой конструкции LSPX-S2 Glass Sound Speaker наполняет звуком всю комнату, причем колонку будет хорошо слышно в любой части комнаты.

На презентации товара указали, что в колонке установлен аккумулятор обеспечивающий 8 часов работы.

Также устройство оснастили Bluetooth и Wi-Fi, а еще есть поддержка Spotify Connect и Hi-Res audio. Цена Sony LSPX-S2 Glass Sound Speaker составит 550 фунтов стерлингов. В продажу она поступит в мае.