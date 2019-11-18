Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов

Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов18.11.2019 20:55
Недавно сообщалось, что Sony больше не будет разрабатывать и выпускать смартфоны, а мобильное подразделение будет постность ликвидировано.
Но японский ресурс AndroidNext опроверг информацию, тем что раскрыл планы Sony на следующий год. Так, в 2020 году появится четыре флагманских смартфона, среди которых будет устройство с основной камерой на 6 модулей.
Также будет представлено минимум три смартфона среднего уровня.
По данным источника, все флагманские смартфоны получат процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G, а устройства среднего уровня оснастят чипом Snapdragon 655.
В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.
Xperia 3 на рынке сменит Xperia XZ2 compact, а Xperia 5.1 в модельном ряду заменит Xperia XZ2 и Xperia 5.
Все эти аппараты получат процессор с 5G и четверную камеру.
С шестью основными фотодатчиками будет Xperia 0, а ее дебют стоит ожидать в третьем квартале 2020 года.
Смартфоны среднего уровня будут назваться Xperia 10.1, Xperia 9.1 и Xperia 8.1. Первые два покажут в феврале, а третий смартфон представят в сентябре.
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