Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.43 EUR/RUB: 71.24 BTC/USD: 10198.7

19 октября : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

19.09.2019 22:38

В следующем году выйдет новое поколение игровых консолей, среди которой самой ожидаемой является PlayStation пятого поколения.

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.

Информацию про разработку более мощной консоли предоставил японский журналист Зенджи Нишикава. В чем конкретно будет отличие между PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 не сообщается.

Ранее «АСТЕРА» писала, что PlayStation 5 получит новый процессор AMD Ryzen 3000-серии с частотой 3,2 ГГц и графический ускоритель Navi с собственной памятью GDDR6 как минимум 16 ГБ.

Не исключается, что памяти будет больше — 24 ГБ. Причем видеокарата в режиме реального времени будет поддерживать трассировку лучей.
Сообщается также о SSD накопителе объёмом 2 ГБ с поддержкой интерфейса PCIe 4.0.

В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги