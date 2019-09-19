Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

В следующем году выйдет новое поколение игровых консолей, среди которой самой ожидаемой является PlayStation пятого поколения.

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.

Информацию про разработку более мощной консоли предоставил японский журналист Зенджи Нишикава. В чем конкретно будет отличие между PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 не сообщается.

Ранее «АСТЕРА» писала, что PlayStation 5 получит новый процессор AMD Ryzen 3000-серии с частотой 3,2 ГГц и графический ускоритель Navi с собственной памятью GDDR6 как минимум 16 ГБ.

Не исключается, что памяти будет больше — 24 ГБ. Причем видеокарата в режиме реального времени будет поддерживать трассировку лучей.

Сообщается также о SSD накопителе объёмом 2 ГБ с поддержкой интерфейса PCIe 4.0.