Игровая приставка предлагается по меньшей цене по всему миру, включая и в России, где ее можно купить по цене ниже на 40 процентов.

Sony устроила распродажу игровой консоли PlayStation Classic, которая появилась в продаже в начале этого месяца.

Стоимость консоли на старте продаж составляла 8 999 рублей, затем по предзаказу она предлагалась за 7 990 рублей, а теперь в крупных магазинах электроники на территории России PlayStation Classic можно найти за 5 490 рублей.

В США консоль обойдется на 40 долларов дешевле, а на столько же она стала дешевле и в других странах.