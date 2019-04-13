Sony создала дисплей с разрешением 16К

Sony как одна из самых передовых компаний в мире создала огромный телевизор с разрешением 16К. Данная панель оказалась огромной, а ее высота составляет 5,4 метра, тогда как длина 19,2 метра.

Экран установили в исследовательском центре Иокогаме, а сам экран расположился между первым и вторым этажом.

Как отметили в Sony, разрешение 16К в 64 раза больше, чем у привычного Full HD и в 16 раз больше чем в 4К.

Новый экран способен показать мельчайшие детали, который люди обычно не замечают на домашних телевизорах.

Панели 16К телевизора созданы по технологии Crystal LED и они даже ярче, чем OLED дисплеи.

Единственным недостатком 16К телевизора является полное отсутствие контента, в связи чем Sony вынуждена была создавать собственный фильм для телевизора.