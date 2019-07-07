Sony разрабатывает новый складной смартфон

Инсайдер с социальной сети Twitter сообщил, что японская компания Sony сейчас ведет разработку раскладного смартфона с гибким экраном.

По данным источника, пока прототипа смартфона от Sony обладает аккумулятором 3220 мАч, гибким дисплеем от LG и основной камерой с десятикратным зумом.

Ожидается, что серийный аппарат получит модем Qualcomm X50 с поддержкой 5G.

Презентация нового гибкого смартфона может состоятся в январе 2020 года.

Напомним, в 2019 году ожидается еще выход гибких смартфонов от Samsung и Huawei, причем корейская компания уже даже начинала принимать заказы на Samsung Galaxy Fold, но из-за возникших проблем с гибким дисплеем было решено перенести выпуск гибкого смартфона на неопределенный срок.