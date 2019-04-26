Sony рассказала, когда выйдет игровая консоль PlayStation 5

Зарубежные источники ссылаясь на официальные данные представителей Sony сообщили о точных сроках выхода новой игровой консоли.

Не так давно инсайдеры назвали характеристики PlayStation 5 и более подробно об этом «Астера» ранее сообщала.

При этом согласно свежей информации, игровая консоль PlayStation 5 будет представлена на выставке E3 2020, а она состоится в июне.

Ранее уже были данные, что она выйдет на рынок к концу этого года, но источники уверяют, что это состоится только в следующем году.

То есть на рынок игровая консоль должна выйти после мая следующего года, а возможно и вовсе к концу года, так как между презентацией и выходом подобных продуктов обычно проходит немало времени.