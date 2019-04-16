Sony раскрыла подробности о новой Sony PlayStation 5

Представитель игрового подразделения Sony рассказал некоторые подробности про новое поколение игровой консоли PlayStation.

Так, стало известно, что консоль получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2. Этот чип создан по 7-нанометровому техпроцессу,

За графику в приставке будет отвечать видеокарта Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей. Было отмечено, что новая консоль будет поддерживать экраны с разрешением 8К и у нее еще будет отдельный аудиочип для создания объёмного звучания.

Также были подтверждены слухи об оснащении PlayStation 5 твердотельным накопителем. По словам представителя компании, SSD в консоли будет очень быстрым, причем быстрее чем используется на компьютерах.

При этом компанию производителя памяти для PS5 называть пока не стали. Новая консоль получит совмещение с текущим поколением, также она будет работать со шлемом виртуальной реальности PS VR.

Что касается сроков выхода популярной консоли, то было сказано, что в 2019 году ее ждать не стоит, но компания уже разослала разработчикам прототипы приставок.