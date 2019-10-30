Sony PS4 стала второй самой продаваемой консолью в истории

Игровое подразделение Sony считается одним из самых прибыльных, а игровая консоль PlayStation самым успешным подобным продуктом на рынке.

Согласно отчету японской компании, PlayStation 4 оказалась очень популярной в мире. За всю свою историю она уже разошлась тиражом 102,8 млн копий.

Таким образом, четвертое поколение консоли опередило оригинальную версию PlayStation (102,5 млн ед.), но пока уступает PlayStation 2 (155 млн ед.)

Напомним, в конце следующего года выйдет пятое поколение приставки PlayStation, в которой уже будет установлена очень быстрая память и SSD накопитель.