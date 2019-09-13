Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры

Цена на новые телевизоры измеряются в миллионах рублей.

Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.

В этих моделях установили дисплей с разрешением 8К. За качество картинки отвечает фирменный процессор X1 Ultimate. В дисплеях используется LED-подсветка, а также есть поддержка HDR10.



BRAVIA ZG9 получили ряд фирменных технологий, которые постоянно контролируют качество изображения, к тому же есть система 8K X-Reality PRO, а она из 4К изображения делает 8К.

Купить BRAVIA ZG9 с 85-дюймовым дисплеем можно будет за 1,6 миллиона рублей, а вот старшая модель оценивается в 6 млн рублей.