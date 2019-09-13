Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры

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13 октября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры

13.09.2019 21:56

Цена на новые телевизоры измеряются в миллионах рублей.
Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.

В этих моделях установили дисплей с разрешением 8К. За качество картинки отвечает фирменный процессор X1 Ultimate. В дисплеях используется LED-подсветка, а также есть поддержка HDR10.


BRAVIA ZG9 получили ряд фирменных технологий, которые постоянно контролируют качество изображения, к тому же есть система 8K X-Reality PRO, а она из 4К изображения делает 8К.

Купить BRAVIA ZG9 с 85-дюймовым дисплеем можно будет за 1,6 миллиона рублей, а вот старшая модель оценивается в 6 млн рублей.

Российский бренд BQ представил четыре модели доступных телевизоров

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