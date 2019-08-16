Sony привезла в Россию конкурента AirPods за 17 990 рублей

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16 сентября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Sony привезла в Россию конкурента AirPods за 17 990 рублей

16.08.2019 00:43

Компания Sony в России начала продажи своих компактных беспроводных наушников с активным шумоподавлением.
Модель Sony WF-1000XM3 на российском рынке оценили в 17 990 рублей, и на рынке новинка будет конкурировать с AirPods.

В Sony WF-1000XM3 используется улучшенный процессор QN1e, отвечающий за шумоподавление, и батарея, которая способна при активной работе QN1e обеспечить работу наушников до 6 часов.

В кейсе встроена еще одна батарея, которая способна зарядить наушники три раза. Таким образом, пользователь получает 24 часа музыки на полном заряде.

В Sony WF-1000XM3 есть еще поддержка быстрой зарядки, которая за 10 минут зарядит наушники на 90 минут работы.

Со смартфоном новинка соединяется по Bluetooth, а управление происходит через сенсорную панель наушников. Также есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

В новике еще применили режим Quick Attention, позволяющий общаться не вынимая наушники, а для этого достаточно просто снизить громкость и тогда отключится система шумоподавления.

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