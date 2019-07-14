Sony представила самый быстрый хаб MRW-W3

Компания Sony представила самый быстрый в мире хаб MRW-W3, корпус которого сделан из алюминия, и как сообщают в компании, он в первую очередь предназначен для фотографов.

MRW-W3 разрабатывали для передачи «тяжелых» фотографий в формате RAW и видео в разрешении 4К. Заявленная скорость чтения SD и microSD карт до 300 МБ/с.

Новинка получила порты USB-C и USB-A, HDMI и слоты для карт памяти SD и microSD.

Поставляется хаб с кабелем и двумя разъёмами USB-C. Весит устройство 95 граммов, а в продажу оно поступит одновременно с серией карт памяти Tough SF-M.