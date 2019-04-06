Sony представила ножной контроллер движения для PlayStation VR

Sony продолжает развивать свою популярную игровую платформу, а параллельно она создает новое поколение консоли. Ее должны представить летом текущего года, а уже в 2020 году она появится в продаже.

Но сейчас японская компания для PlayStation представила ножной контролер движения, который назвали 3dRudder и уже 17 июля его можно будет купить. Новый контролер рассчитан на VR.

3dRudder является полукруглой платформой, на которую ставят ноги. Само управление новым контролером осуществляется интуитивно, а наклон площадки указывает направление движения в виртуальной реальности.

С новым аксессуаром у игрока освобождаются руки, тем самым предоставив больше возможностей.

С помощью ножного контролера игрок сможет в виртуальном мире свободно бегать останавливаться в любом месте и разворачиваться, при этом его руки в этот момент могут выполнять другие действия.

3dRudder уже на старте продаж будет работать с 25 играми. Купить контролер можно будет за 119 евро.