Sony показала свой новый флагманский смартфон

Sony зарегистрировала во Всемирной организации интеллектуальной собственности новый интерфейс фирменной оболочки для смартфонов, а позже компания внесла дополнения в виде иллюстраций интерфейса, причем это было продемонстрировано на одном из будущих устройств компании.

На иллюстрации был изображен аппарат с врезанной в экран камерой, и предположительно это будущий флагман компании, который заменит на рынке Xperia 1.

Презентация самого мощного смартфона японской компании состоится на выставке MWC 2020, которая начнет работать 24 февраля.

Технические характеристики смартфона пока неизвестны, но можно смело предполагать, что устройство получит процессор Snapdragon 865 и 5G модем, но не исключено что будет две версии, среди которых одна с LTE.