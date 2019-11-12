Sony PlayStation 5 получит съёмный SSD накопитель на 3 ТБ

Sony PlayStation 5 получит съёмный SSD накопитель на 3 ТБ12.11.2019 20:56
Sony в новом поколение игровой консоли позволит пользователям расширять память, и для этого компания будет использовать особые SSD накопители.
Ранее в Сети сообщали, что PlayStation 5 получит необычные картриджи, но тогда было не понятно для чего они.
Однако LetsGoDigital удалось узнать, что это будут быстрые SSD накопители, которые можно будет вставлять в консоль. Объём накопителей будет от 1 до 3 ТБ.
Некоторые специалисты считают, что PlayStation 5 будет выпускаться с минимальным объёмом памяти, что позволит снизить стоимость консоли.
Напомним, PlayStation 5 в продаже появится в конце 2020 года.
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