Sony PlayStation 5 окажется в четыре раза мощнее PlayStation 4

Новое поколение консоли PlayStation должны представить в следующем году. Ожидается, что она поступит в продажу осенью 2020 года.

Ранее представители Sony уже рассказывали про новое поколение PlayStation, которое пока условно называют PlayStation 5.

В игровой консоли установят очень быстрый SSD, процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и видеокарту Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей.

Также на закрытой презентации было показано сравнение PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro. Теперь стало известно, что новое поколение консоли в четыре раза мощнее, чем существующие.

Источник рассказал, что при тестах в бенчмарке (какой именно не сообщается) PlayStation 4 набрала 5000 баллов, а PlayStation 5 свыше 20000 баллов. Скорее всего тестировались версии консоли для разработчиков игр.