Sony PlayStation 5 окажется в четыре раза мощнее PlayStation 4

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Sony PlayStation 5 окажется в четыре раза мощнее PlayStation 4

27.06.2019 16:51

Новое поколение консоли PlayStation должны представить в следующем году. Ожидается, что она поступит в продажу осенью 2020 года.
Ранее представители Sony уже рассказывали про новое поколение PlayStation, которое пока условно называют PlayStation 5.

В игровой консоли установят очень быстрый SSD, процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и видеокарту Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей.

Также на закрытой презентации было показано сравнение PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro. Теперь стало известно, что новое поколение консоли в четыре раза мощнее, чем существующие.

Источник рассказал, что при тестах в бенчмарке (какой именно не сообщается) PlayStation 4 набрала 5000 баллов, а PlayStation 5 свыше 20000 баллов. Скорее всего тестировались версии консоли для разработчиков игр.

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