Sony оценила 98-дюймовый телевизор Bravia Master с 8K дисплеем в $70 000

Sony на выставке CES 2019 показывала новое флагманских телевизоров серии Bravia Master, а теперь компания готовится к их производству и продажам.

Японский производитель озвучил стоимость телевизоров Bravia Master с 8К OLED экранами.

Так, модель с 85-дюймовой панелью будет стоить 13 тысяч долларов, а версия с 98-дюймовым экраном обойдется в 70 тысяч долларов. Продажи телевизоров начнутся в июне.

Несмотря на высокую цену стоит вспомнить Samsung Q900 с 98-дюймовым экраном, который вообще предлагают за 100 тысяч долларов.

Помимо больших новинок будут выпущены и модели попроще, в которых уже будут 4K экраны с диагональю от 55 до 77-дюймов. Эти телевизоры компания предложит от 3,5 до 8 тысяч долларов.

Для тех кому и это дорого, летом еще выпустят A8G 4K OLED с дисплеями 55 и 65 дюймов. Их цена будет 2,5 и 3,5 тысячи долларов соответственно. Серия X950G 4K HDR обойдется еще дешевле — от 1,4 тыс. долларов.