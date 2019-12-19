Sony отрицает цену в 1 000 долларов на PlayStation 5

Sony отрицает цену в 1 000 долларов на PlayStation 519.12.2019 08:34
Sony пока не спешит раскрывать внешность своей консоли, но также она не особо рассказывает про саму консоль.
Неизвестны и цены на приставку, а те что были озвучены недавно порталом GamersGate были опровергнуты.
Зарубежный тематический ресурс недавно написал, что Sony PlayStation 5 с SSD накопителем будет стоить 637 долларов, а версия с 4 ТБ памяти обойдется покупателю в 1 000 долларов.
Также было указано, что Sony PlayStation 5 поступит в продажу 4 декабря 2020 года.
Журналисты японского ресурса Famitsu обратились в Sony за комментарием по поводу опубликованных цен на консоль.
В результате представители опровергли информацию с ценами, причем было отмечено, что официально Sony не опубликовывала стоимость игровой приставки.
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