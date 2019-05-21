Sony открыла собственную киностудию PlayStation Productions

Sony зарегистрировала киностудию PlayStation Productions, которая будет заниматься выпуском фильмов и сериалов по мотивам популярных игровых эксклюзивов PlayStation.

В компании долгое время следили за студией Marvel, а также за ее успехами и развитием. Киновселенная Marvel очень успешная, но она снимает свои фильмы по комиксам.

У Sony тоже большое количество успешных игровых проектов, которые пользуются огромной популярность в мире.

Известно, что в PlayStation Productions уже приступили к реализации нескольких проектов, но каких именно не сообщается, также пока неизвестно когда они выйдут в прокат.