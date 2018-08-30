Sony официально представила смартфон Sony Xperia XZ3‍

Sony за день до официального открытия выставки электроники IFA 2018 провела показ своего нового флагмана Xperia XZ3.

Японская компания не стала идти на поводу современных тенденций и не стала в свой смартфон устанавливать двойную основную камеру и безрамочный экран с вырезом в верхней части.

В целом Sony Xperia XZ3 нельзя назвать прорывным смартфоном, но наверное такую цель в компании и не преследовали.

В устройстве установили 6-дюймовый OLED-экран с поддержкой технологии Always-On Display. Разрешение матрицы составляет 2880х1440 пикселей и она занимает всего 80% от общей площади лицевой панели. Конечно, это далеко не рекордный показатель, при этом в Sony этот экран называют безрамочным.

В сравнении с Xperia XZ2 у модели была увеличена батарея, и в новинке она 3330 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки.

Под «капотом» устройства установлен процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Есть поддержка карт памяти формата microSD. Основная камера нового смартфона составляет 19 Мп, фронтальная 13 Мп.

С лицевой и задней стороны находятся стекла Gorilla Glass 5, также на задней панели установлен сканер отпечатка пальца.

Отдельно было отмечено, что OLED-дисплей вместе с фирменным программным обеспечением покажет очень качественную картинку при просмотре видео.

Также в Xperia XZ3 сделали чувствительные боковые грани, и теперь скользя пальцем по боковой части смартфона можно вызвать дополнительное меню и выполнить другие действия.

«Из коробки» смартфон будет работать под управлением Android 9.0 Pie. В продажу аппарат поступит 24 сентября и его будут предлагать за $900.