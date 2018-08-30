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Sony официально представила смартфон Sony Xperia XZ3‍

30.08.2018 21:13

Sony за день до официального открытия выставки электроники IFA 2018 провела показ своего нового флагмана Xperia XZ3.

Японская компания не стала идти на поводу современных тенденций и не стала в свой смартфон устанавливать двойную основную камеру и безрамочный экран с вырезом в верхней части.

В целом Sony Xperia XZ3 нельзя назвать прорывным смартфоном, но наверное такую цель в компании и не преследовали.

В устройстве установили 6-дюймовый OLED-экран с поддержкой технологии Always-On Display. Разрешение матрицы составляет 2880х1440 пикселей и она занимает всего 80% от общей площади лицевой панели. Конечно, это далеко не рекордный показатель, при этом в Sony этот экран называют безрамочным.

В сравнении с Xperia XZ2 у модели была увеличена батарея, и в новинке она 3330 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки.

Под «капотом» устройства установлен процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Есть поддержка карт памяти формата microSD. Основная камера нового смартфона составляет 19 Мп, фронтальная 13 Мп.

С лицевой и задней стороны находятся стекла Gorilla Glass 5, также на задней панели установлен сканер отпечатка пальца.

Отдельно было отмечено, что OLED-дисплей вместе с фирменным программным обеспечением покажет очень качественную картинку при просмотре видео.

Также в Xperia XZ3 сделали чувствительные боковые грани, и теперь скользя пальцем по боковой части смартфона можно вызвать дополнительное меню и выполнить другие действия.

«Из коробки» смартфон будет работать под управлением Android 9.0 Pie. В продажу аппарат поступит 24 сентября и его будут предлагать за $900.

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