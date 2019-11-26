Sony научит смартфоны снимать на уровне профессиональных камер

Sony сейчас является лидером в области датчиков изображения. По заявлению представителей компании, с 2019 года самым большим спросом у производителей пользовался 48 Мп датчик Sony IMX586.

В компании не рассчитывали на такой успех модуля, а в следующем году будет наблюдаться высокий спрос на датчики с разрешением 64 и 108 Мп.

Для удовлетворения спроса и улучшения параметров матриц камер японская корпорация в отдел развития обработки изображений и датчиков направит дополнительные инвестиции.

В компании обещают в датчиках изображений улучшить HDR, а также повысить качество снимков при недостаточном освещении. В целом в планах Sony довести мобильную фотографию до уровня профессиональных камер.