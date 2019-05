Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

До презентации PlayStation 5 еще пока далеко, но компания Sony постепенно начинает раскрывать информацию про новую консоль.

Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5.

На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.

На встрече также было сказано, что команда PlayStation добивается в новой игровой консоли плавности игрового процесса и максимального погружения.

Для этого используются новейшие технологии среди которых и 5G. Напомним, на прошлой неделе Sony и Microsoft заключили партнерское соглашение и это шокировало команду PlayStation.

Sony’s official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 мая 2019 г.