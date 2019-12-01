Sony может возродить серию Xperia Compact и выпустить подобие iPhone SE

Недавно зарубежные СМИ писали, что компания Sony готовит к закрытию свое мобильное подразделение.

Позже появилась информация, что производитель готовит большое количество новых смартфонов, которые будут представлены в 2020 году, а теперь стало известно, что среди них будет и компактный аппарат с 5,5-дюймовым экраном.

По данным ресурса SumahoInfo, в Sony возродят серию Xperia Compact, и в новом смартфоне возрожденной серии будет установлен дисплей с соотношением сторон 21:9. Такой вытянутый экран можно встретить в Xperia 1 и Xperia 5.

Источнику и своих информаторов удалось узнать, что компактная новинка будет с размером 138х60 мм, а занчит он окажется самым узким смартфоном Xperia.

Для сравнения ширина iPhone 5S и iPhone SE составляла 59 мм высота 124 мм.

Презентация нового Xperia Compact может состоятся в феврале 2020 года на выставке MWC 2020.