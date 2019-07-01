Sony может представить флагманский Sony Xperia 2 на IFA 2019

Уже в начале осени может состояться презентация нового флагманского смартфона от компании Sony, который станет преемником Xperia 1.

Последний был представлен в феврале этого года и как утверждает источник, презентация Sony Xperia 2 пройдет на IFA 2019 в сентябре этого года в Берлине.

Есть данные, что смартфон будет представлен двумя моделями с внутренним названием J8210 (SPHINX) и J8010 (HORUS). Причем новинкам приписывают возможность работы в сетях пятого поколения.

Можно предположить, что речь идет все-таки не о новом поколении Xperia 1, а всего лишь о его новой модификации с поддержкой 5G.