Sony для PlayStation 5 выпустит одежду с тактильной отдачей

Для полного погружения в виртуальную реальность недостаточно только шлема и манипуляторов, ведь требуются еще и другие аксессуары, которые заставят почувствовать игру всем телом.

Именно так рассуждают в Sony, поэтому компания создает одежду для виртуальной реальности.

Пока производитель консолей запатентовал только VR-перчатки, в которых можно почувствовать предметы в играх с виртуальной реальностью.

Но по данным источников еще разрабатываются штаны и рубашка, через которую игрок будет получать тактильную отдачу.

Про выход таких аксессуаров пока ничего не сообщается, но если они и появятся, то только после старта продаж Sony PlayStation 5.