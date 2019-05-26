Sony для PlayStation 5 выпустит одежду с тактильной отдачей

Sony для PlayStation 5 выпустит одежду с тактильной отдачей26.05.2019 20:35
Для полного погружения в виртуальную реальность недостаточно только шлема и манипуляторов, ведь требуются еще и другие аксессуары, которые заставят почувствовать игру всем телом.
Именно так рассуждают в Sony, поэтому компания создает одежду для виртуальной реальности.
Пока производитель консолей запатентовал только VR-перчатки, в которых можно почувствовать предметы в играх с виртуальной реальностью.
Но по данным источников еще разрабатываются штаны и рубашка, через которую игрок будет получать тактильную отдачу.
Про выход таких аксессуаров пока ничего не сообщается, но если они и появятся, то только после старта продаж Sony PlayStation 5.
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